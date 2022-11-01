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Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки, с.1Д, офис 12
Наш адрес:
Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки, с.1Д, офис 12
Время работы
Время работы магазина:
  • Пн-Чт - 09:00 - 18:00
  • ПТ - 09:00 - 17:00
  • Сб - 09:00 - 15:00
  • ВС - выходной
8 (495) 225-45-19
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Список категорий
Алюминиевые ящики боксы SevenBerg

Прочные и надежные, изготовлены из алюминия
Лёгкие- удобно транспортировать и переносить
Недорогие по сравнению с конкурентами

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Алюминиевые ящики боксы SevenBerg
НОВИНКА: Отопительная печь TMF Фаренгейт

Отапливает 150 кубов
Подача воздуха с улицы
Рёбра как у радиатора

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НОВИНКА: Отопительная печь TMF Фаренгейт
Коптильни из нержавейки домиком «Фортуна»

Коптильни домиком для приготовления деликатесов
Любые размеры
Толщина металла - 2 мм.

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Коптильни из нержавейки домиком «Фортуна»
Металлические парковые скамейки

В разделе металлические скамейки добавлены новинки.
Элегантные и недорогие садовые скамейки перевертыши.
Металлические парковые скамейки.

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Металлические парковые скамейки
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Интернет-магазин товаров для загородного дома

Обустройство загородного участка требует особого внимания со стороны владельцев. Чтобы отдых и проживание за городом приносили исключительно пользу, необходимо обустроить территорию, используя все возможные средства. С этим может помочь специализированный интернет-магазин Фазенда.ру, где представлены разные товары для дома и территории загородного участка.

Выбор товаров

В каталоге интернет-магазина представлены все необходимые товары для дома. Они отсортированы по определенным параметрам, что упрощает выбор. Больше не нужно ходить по магазинам, тратить время и силы. Иногда от изобилия товаров может растеряться даже самый опытный дачник, поэтому консультанты всегда готовы подсказать решение при необходимости. 

Для жизни в загородном доме требуется множество инструментов и материалов. В любой момент может потребоваться ремонт или уход за культурными растениями. В интернет-магазине можно выбрать такое оборудование:

  • Сантехнические приборы.
  • Кухонные принадлежности и посуда для дома.
  • Хзяйственные товары – на загородных участках незаменимы ведра, лейки и другой инвентарь.
  • Товары для отдыха – качели, лавочки и другие элементы придают территории возле дома ухоженного вида. 
  • Теплицы и парники. Они оборудованы всем необходимыми материалами, которые потребуются для выращивания разных культур в домашних условиях.
  • Тачки и тележки нужны для перевозки строительных материалов, сыпучих веществ во время ремонта. Они также нужны для ухода за участком при проведении сезонных работ. 
  • Отделочные материалы и товары для комфорта служат для удобного обустройства каждого уголка в загородном доме.

Обустроить жилище самостоятельно не составит труда с таким выбором разных товаров. В специализированном магазине можно легко найти все необходимое для комфорта и домашнего уюта. 

Преимущества покупки в интернет-магазине

В интернет-магазине покупать товары для обустройства дома намного проще, чем при посещении соответствующего заведения. Среди достоинств следует выделить:

  • Большой выбор товаров. Все позиции собраны в одном каталоге. Они разделены по категориям, что упрощает выбор для клиента.
  • Продукция от известных производителей. Они гарантируют качество и надежность товара.
  • Оперативная обработка заказа. Заказы в интернет-магазине обрабатываются в максимально короткие сроки. Быстрая доставка и простая оплата являются несомненным преимуществом для любого покупателя.

Любой огородник хочет обустроить свой загородный участок с максимальным комфортом. С этим могут помочь сотрудники интернет-магазина, где есть все необходимое оборудование.


Новые уличные металлические урны

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Садовые качели на дачу

Трех- и четырехместные качели
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Садовые качели на дачу
Новинки
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Алюминиевый ящик SevenBerg Mini Box
0
Алюминиевый ящик SevenBerg Mini Box
9 990.00р.
Алюминиевый ящик SevenBerg Midi Box
0
Алюминиевый ящик SevenBerg Midi Box
12 990.00р.
Алюминиевый ящик SevenBerg Maxi Box
0
Алюминиевый ящик SevenBerg Maxi Box
15 990.00р.
Алюминиевый ящик SevenBerg Big Box
0
Алюминиевый ящик SevenBerg Big Box
19 990.00р.
Печь садовая Варвара Кулинар Премьер
0
Печь садовая Варвара Кулинар Премьер
28 700.00р.