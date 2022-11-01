Прочные и надежные, изготовлены из алюминия
Лёгкие- удобно транспортировать и переносить
Недорогие по сравнению с конкурентами
Отапливает 150 кубов
Подача воздуха с улицы
Рёбра как у радиатора
Коптильни домиком для приготовления деликатесов
Любые размеры
Толщина металла - 2 мм.
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Элегантные и недорогие садовые скамейки перевертыши.
Металлические парковые скамейки.
Интернет-магазин товаров для загородного дома
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