Товары для праздника

Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновенная. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновен..
Вес брутто, кг:2,04Высота, м:1,20Высота, мм:750Диаметр ветки, мм:90Длина, мм:170
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновенная. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкнове..
Вес брутто, кг:4,86Высота, м:1,80Высота, мм:1050Диаметр ветки, мм:90Длина, мм:200
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновенная. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновен..
Вес брутто, кг:12,37Высота, м:2,50Высота, мм:1550Диаметр ветки, мм:90Длина, мм:280
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновенная. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновен..
Вес брутто, кг:21,00Высота, м:3,00Высота, мм:1350Диаметр ветки, мм:90Длина, мм:400
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновенная. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкнове..
Вес брутто, кг:80,00Высота, м:4,00Диаметр ветки, мм:90Материал:Пленка ПВХТип:Рукав
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновенная. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкнове..
Вес брутто, кг:120,00Высота, м:5,00Диаметр ветки, мм:90Материал:Пленка ПВХТип:Рукав
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м:1,20Диаметр ветки, мм:90Материал:Пленка ПВХЦвет:Зелёная с инеем
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м:1,50Диаметр ветки, мм:90Материал:Пленка ПВХЦвет:Зелёная с инеем
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м:1,80Диаметр ветки, мм:90Материал:Пленка ПВХЦвет:Зелёная с инеем
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м:2,00Диаметр ветки, мм:90Материал:Пленка ПВХЦвет:Зелёная с инеем
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м:2,20Диаметр ветки, мм:90Материал:Пленка ПВХЦвет:Зелёная с инеем
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м:2,50Диаметр ветки, мм:90Материал:Пленка ПВХЦвет:Зелёная с инеем
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м:3,00Диаметр ветки, мм:90Материал:Пленка ПВХЦвет:Зелёная с инеем
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м:4,00Диаметр ветки, мм:90Материал:Пленка ПВХЦвет:Зелёная с инеем
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая.
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м:5,00Диаметр ветки, мм:90Материал:Пленка ПВХЦвет:Зелёная с инеем
Ель искусственная новогодняя "ЛИДИЯ" зеленая обыкновенная или с напылением. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки обработан прессом до диаметра 60 мм, имеет коническую форму. Количество веточек по сравнению с моделью "С..
Ель искусственная новогодняя "ЛИДИЯ" зеленая обыкновенная или с напылением. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки обработан прессом до диаметра 60 мм, имеет коническую форму. Количество веточек по сравнению с моделью "С..
Ель искусственная новогодняя "ЛИДИЯ" зеленая обыкновенная или с напылением. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки обработан прессом до диаметра 60 мм, имеет коническую форму. Количество веточек по сравнению с моделью "С..
Ель искусственная новогодняя "ЛИДИЯ" зеленая обыкновенная или с напылением. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки обработан прессом до диаметра 60 мм, имеет коническую форму. Количество веточек по сравнению с моделью "С..