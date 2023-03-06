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Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки, с.1Д, офис 12
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Московская область, Ленинский район, деревня Апаринки, с.1Д, офис 12
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Товары для праздника

Ёлка искусственная СКАЗКА 120 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА 120 см.
1 500.00р.
Наличие В наличии
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновенная. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновен..
Вес брутто, кг: 2,04 Высота, м: 1,20 Высота, мм: 750 Диаметр ветки, мм: 90 Длина, мм: 170
Ёлка искусственная СКАЗКА 180 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА 180 см.
3 000.00р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновенная. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкнове..
Вес брутто, кг: 4,86 Высота, м: 1,80 Высота, мм: 1050 Диаметр ветки, мм: 90 Длина, мм: 200
Ёлка искусственная СКАЗКА 250 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА 250 см.
8 100.00р.
Наличие В наличии
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновенная. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновен..
Вес брутто, кг: 12,37 Высота, м: 2,50 Высота, мм: 1550 Диаметр ветки, мм: 90 Длина, мм: 280
Ёлка искусственная СКАЗКА 300 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА 300 см.
11 512.50р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновенная. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновен..
Вес брутто, кг: 21,00 Высота, м: 3,00 Высота, мм: 1350 Диаметр ветки, мм: 90 Длина, мм: 400
Ёлка искусственная СКАЗКА 400 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА 400 см.
46 462.50р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновенная. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкнове..
Вес брутто, кг: 80,00 Высота, м: 4,00 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Тип: Рукав
Ёлка искусственная СКАЗКА 500 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА 500 см.
92 925.00р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкновенная. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА" зеленая обыкнове..
Вес брутто, кг: 120,00 Высота, м: 5,00 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Тип: Рукав
Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 120 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 120 см.
1 395.00р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м: 1,20 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зелёная с инеем
Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 150 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 150 см.
1 815.00р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м: 1,50 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зелёная с инеем
Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 180 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 180 см.
2 880.00р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м: 1,80 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зелёная с инеем
Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 200 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 200 см.
3 322.50р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м: 2,00 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зелёная с инеем
Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 220 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 220 см.
4 095.00р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м: 2,20 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зелёная с инеем
Ель РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 120 см.
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Ель РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 120 см.
2 415.00р.
Наличие В наличии
Ель искусственная новогодняя "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ" зеленая с инеем обыкновенная. Ель искусственная новогодняя "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ" зеленая с инеем обыкновенная. Материал пленка - ПВХ.Размеры: 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.3, 2.5 метра. Искусственная ель "РОЖДЕСТВЕНСК..
Вес брутто, кг: 2,30 Высота, м: 1,20 Высота, мм: 750 Диаметр ветки, мм: 90 Длина, мм: 170
Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 250 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 250 см.
7 740.00р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м: 2,50 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зелёная с инеем
Ель РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 150 см.
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Ель РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 150 см.
3 405.00р.
Наличие В наличии
Ель искусственная новогодняя "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ" зеленая с инеем обыкновенная. Ель искусственная новогодняя "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ" зеленая с инеем обыкновенная. Материал пленка - ПВХ.Размеры: 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.3, 2.5 метра. Искусственная ель "РОЖДЕСТВЕНСК..
Вес брутто, кг: 3,50 Высота, м: 1,50 Высота, мм: 850 Диаметр ветки, мм: 90 Длина, мм: 200
Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 300 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 300 см.
11 512.50р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м: 3,00 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зелёная с инеем
Ель РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 180 см.
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Ель РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 180 см.
4 950.00р.
Наличие В наличии
Ель искусственная новогодняя "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ" зеленая с инеем обыкновенная. Ель искусственная новогодняя "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ" зеленая с инеем обыкновенная. Материал пленка - ПВХ.Размеры: 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.3, 2.5 метра. Искусственная ель "РОЖДЕСТВЕНСК..
Вес брутто, кг: 4,80 Высота, м: 1,80 Высота, мм: 1050 Диаметр ветки, мм: 90 Длина, мм: 200
Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 400 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 400 см.
44 250.00р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м: 4,00 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зелёная с инеем
Ель РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 210 см.
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Ель РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 210 см.
5 887.50р.
Наличие В наличии
Ель искусственная новогодняя "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ" зеленая с инеем обыкновенная. Ель искусственная новогодняя "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ" зеленая с инеем обыкновенная. Материал пленка - ПВХ.Размеры: 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.3, 2.5 метра. Искусственная ель "РОЖДЕСТВЕНСК..
Вес брутто, кг: 6,00 Высота, м: 2,10 Высота, мм: 1200 Диаметр ветки, мм: 90 Длина, мм: 180
Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 500 см.
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Ёлка искусственная СКАЗКА-ЛЮКС 500 см.
88 500.00р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с инеем. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки не обрабатывается, имеет цилиндрическую форму. Мягкая и пушистая. Ель искусственная новогодняя "СКАЗКА-ЛЮКС" зелёная с и..
Высота, м: 5,00 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зелёная с инеем
Ель РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 230 см.
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Ель РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 230 см.
6 825.00р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ" зеленая с инеем обыкновенная. Ель искусственная новогодняя "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ" зеленая с инеем обыкновенная. Материал пленка - ПВХ.Размеры: 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.3, 2.5 метра. Искусственная ель "РОЖДЕСТВЕНСК..
Вес брутто, кг: 8,00 Высота, м: 2,30 Высота, мм: 1300 Диаметр ветки, мм: 90 Длина, мм: 180
Ель ЛИДИЯ-ЛЮКС 200 см.
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Ель ЛИДИЯ-ЛЮКС 200 см.
4 867.50р.
Наличие В наличии
Ель искусственная новогодняя "ЛИДИЯ" зеленая обыкновенная или с напылением. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки обработан прессом до диаметра 60 мм, имеет коническую форму. Количество веточек по сравнению с моделью "С..
Высота, м: 2,00 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зеленая
Ель ЛИДИЯ-ЛЮКС 220 см.
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Ель ЛИДИЯ-ЛЮКС 220 см.
5 655.00р.
Наличие В наличии
Ель искусственная новогодняя "ЛИДИЯ" зеленая обыкновенная или с напылением. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки обработан прессом до диаметра 60 мм, имеет коническую форму. Количество веточек по сравнению с моделью "С..
Высота, м: 2,20 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зеленая
Ель ЛИДИЯ-ЛЮКС 250 см.
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Ель ЛИДИЯ-ЛЮКС 250 см.
10 402.50р.
Наличие Под заказ
Ель искусственная новогодняя "ЛИДИЯ" зеленая обыкновенная или с напылением. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки обработан прессом до диаметра 60 мм, имеет коническую форму. Количество веточек по сравнению с моделью "С..
Высота, м: 2,50 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зеленая
Ель ЛИДИЯ-ЛЮКС 300 см.
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Ель ЛИДИЯ-ЛЮКС 300 см.
11 800.00р.
Наличие В наличии
Ель искусственная новогодняя "ЛИДИЯ" зеленая обыкновенная или с напылением. Изготовлена из пленки ПВХ, имеет диаметр веточки 90 мм. Край веточки обработан прессом до диаметра 60 мм, имеет коническую форму. Количество веточек по сравнению с моделью "С..
Высота, м: 3,00 Диаметр ветки, мм: 90 Материал: Пленка ПВХ Цвет: Зеленая
Товары для праздника